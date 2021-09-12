القيادة تعزي رئيس البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورجي سامبايو.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.