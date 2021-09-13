تفاصيل الوظائف الشاغرة في #سعود_الطبية #وظايف_ِشاغرة

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم مجال المعلومات الصحية للعمل في مدينة الرياض.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:
فني معلومات صحية: دبلوم سجلات طبية أو معلومات صحية وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ساري الصلاحية.
الكفاءات والمهارات المطلوبة: استخدام الحاسب الآلي والعمل الجماعي وحفظ السجلات اليومية وحفظ الوثائق والمحافظة على سرية المعلومات وشهادة اختبار اللغة الانجليزية.
ملخص الوظيفة : معالجة البيانات الطبية مثل سجلات المرضى ووثائق الإدخال إلى المستشفى والخروج منها لحفظها في أنظمة حفظ السجلات الطبية، ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها والمحافظة على سريتها:
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
.https://careers.ksmc.med.sa/saudi-arabia/jobs/riyadh/healthcare-services