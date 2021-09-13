الأعلى منذ 21 شهرا.. ارتفاع ملكية الأجانب غير المؤسسين في #السوق_السعودي إلى 2.46% 

سجلت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي ارتفاعا خلال الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر 2021 إلى 2.46% من إجمالي السوق، مقارنة ﺑ2.44% بنهاية الأسبوع الذي سبقه.

وترجع زيادة الاستثمارات نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 261.7 مليون ريال تمت خلال الأسبوع، لتبلغ قيمة ملكيتهم 241.1 مليار ريال.

وتُعد ملكية الأجانب غير المؤسسين خلال الأسبوع الماضي الأعلى منذ 21 شهرا، وذلك منذ إدراج شركة أرامكو.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

فيما استقرت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، خلال نفس الفترة عند 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 50.5 مليار ريال.

وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر 2021 ﺑ0.03% لتصل إلى 3.01%، وبلغت قيمتها 295.1 مليار ريال.