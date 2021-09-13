قبل مؤتمر #أبل بساعات.. تعرف على آخر تسريبات ” #آيفون 13″ 

مازالت التسريبات مستمرة حول آيفون 13 المنتظر رغم أنه لم يتبقى سوى 24 ساعة على مؤتمر أبل العالمي للكشف عن باقة هواتفها الجديدة، غدا الثلاثاء.

وتتعلق آخر التسريبات الخاصة بهاتف “أبل” “آيفون 13″، بألوان وسعة تخزين الجهاز المرتقب.

وكشف موقع “تي 3” المتخصص بالأخبار التقنية مجموعة من التسريبات الصادرة عن موقع “91 موبايلز”، والتي تحدثت عن وجود أكثر من هاتف سيجري طرحها تحت “آيفون 13″، وستكون مختلفة فيما بينها من حيث الألوان وسعة التخزين.

وسيأتي هاتف “آيفون 13 ميني” بسعة تخزين تتراوح بين 64 و128 جيجابايت، وسيكون متوفرا بألوان هي الأسود والأزرق والأرجواني والوردي والأبيض والأحمر.

أما “آيفون 13 برو” فسيكون متاحا للمستخدمين بألوان هي الأسود والفضي والذهبي والبرونزي، وبسعتي تخزين تبلغان 128 و256 جيجابايت.

وبالنسبة لهاتف “آيفون 13 برو ماكس”، فسيتوفر بالألوان الأسود والفضي والذهبي والبرونزي، وبسعتي تخزين تبلغان 256 و512 جيجابايت.