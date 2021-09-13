عداد_كورونا: الإصابات العالمية تتجاوز 225.5 مليون والوفيات 4.6 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي،” كوفيد_19″، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 225 مليونا و479 ألفا و436 إصابة حتى الساعة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و644 ألفا و176 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 202 مليونا و68 ألفا و229 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

الهند تسجل 27254 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 27254 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و219 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 33.264.175 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 442.874 حالة وفاة.

البرازيل تسجل 10615 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 293 وفاة و10615 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

وبذلك بلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البرازيل 586851 حالة وفاة، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 21 مليون حالة منذ بدء الجائحة.

كوريا الجنوبية تسجل 1,433 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين عن تسجيل كوريا الجنوبية 1,433 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 274,415 إصابة.

كما سجلت البلاد حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2,360 وفاة.