تبدأ من 125 ريال.. أسعار #الذهب في #السعودية اليوم الأثنين

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 13 سبتمبر/ أيلول 2021، مع ترقب تعاملات بداية الأسبوع في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 215.33 ريال (57.42 دولار).

واستقر جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، عند 188.41 ريال (50.24 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، 161.50 ريال (43.07 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 125.61 ريال (33.50 دولار).

وعالميا، بعد أن تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار في تعاملات الجمعة المبكرة (ختام تعاملات الأسبوع)، بالبورصات العالمية، مدعوما برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو، إلا أنه تراجع في ختام الجلسة.

جاء هبوط الذهب في التعاملات المسائية الجمعة، مع تحسن مؤشر الدولار، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي خفض من بريق الذهب بالنسبة لدى المستثمرين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية، 0.39% إلى 1787.6 دولار للأوقية الأونصة في ختام جلسة الجمعة.