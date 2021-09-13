دوري أبطال آسيا: #الهلال يسعى لتجاوز عقبة الاستقلال الإيراني في زعبيل

تعود اليوم الإثنين، مباريات دور الـ16 لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وستجمع المباراة الافتتاحية لثمن النهائي بين الهلال السعودي، والاستقلال الإيراني.

تأهل الهلال عن المجموعة الأولى كوصيف خلف أجمك الأوزبكي، الذي تفوق بأفضلية المواجهات المباشرة بعد جمع كل منهما 10 نقاط، فيما تأهل نادي استقلال الإيراني، عن المجموعة الثالثة كمتصدر، بعد الحصول على 11 نقطة.

وسيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية وصعبة ضد نظيره ضد استقلال طهران الإيراني، على ملعب زعبيل بدبي، في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

ويسعى “الزعيم” لاستعادة اللقب الذي لم يتوج به منذ عام 2019، والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة.

وتأكدت جاهزية سلمان الفرج، بعد غيابه عن تدريبات الهلال في اليومين الماضيين، بسبب تعرضه لوعكة صحية منعته من المشاركة في تدريبات الفريق الأزرق.

وعاد سلمان الفرج إلى تدريبات الهلال، وشارك بشكل طبيعي، مما يؤكد جاهزيته للعب.

فيما يفتقد الهلال في مباراة استقلال طهران لخدمات لاعب الوسط المُصاب عبدالله عطيف، إضافة إلى لاعب الوسط الآخر محمد كنو، بداعي الإيقاف.

ويعتبر استقلال طهران ثاني أكثر الفرق الإيرانية التي واجهها الهلال عبر التاريخ، حيث لعب أمامه 10 مباريات آسيوية، ففاز الأول 5 مرات، مقابل 3 انتصارات لـ”الزعيم”، وتعادلين.

ولحساب ربع نهائي نسخة عام 1999 من دوري أبطال آسيا بنظامه القديم، فاز استقلال طهران 2-1 على الهلال، الذي عاد ليحقق الانتصار في دوري الأبطال عام 2003، بنتيجة 3-2.

ويملك “الزعيم” سجلاً مميزاً، في مواجهاته مع الفرق الإيرانية في البطولات الآسيوية بشكل عام، حيث التقاها في 39 مباراة، حقق الفوز في 17 منها، مقابل 13 هزيمة، والتعادل 9 مرات.