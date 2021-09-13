أداة حديدية تخترق عين مقيم.. و”سعود الطبية” تنقذه

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم طب وجراحة العيون، عين مقيم أربعيني ، بعدما اخترقت أداة حديدية عينه كان يستعملها في أعمال البناء .

وأوضحت المدينة على لسان استشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي والمشرف على الحالة د. خالد حسان علّام أن المريض كان يستخدم الأدوات في عمله مما أدت إلى إصابة شظية حديدية أدت إلى تمزق صلبة العين، حيث قام فريق طبي مناوب مكون من الاستشارية د.جوهرة الدامري والأخصائي د.عبدالعزيز العريني بإغلاق العين وعمل الإجراءات الأولية اللازمة تمهيدًا لإجراء عملية بفريق جراحة الشبكية مكونا من د. علام ود.العريني لإزالة الشظية عن طريق إزالة الماء الأبيض والسائل الزجاجي ومن ثم إزالة الشظية الحديدية.

وأشار د.علام إلى أن عملية إزالة الشظية استغرقت ثلاث ساعات، حيث تم استخراج الأداة التي بلغ طولها 17 مليمتر وهي مقاربة لطول العين كاملة، وكانت شظية حديدة اخترقت العين واستقرت بشبكية المريض متسببة بانفصال الشبكية كاملة وتكون ماء أبيض بالعين.

وشدد د. علام على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من إصابات العمل، وخاصة النظارات الواقية للعين أثناء ممارسة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الملك سعود الطبية قد كشفت في وقت سابق عن استقبال قرابة 3 آلاف حالة خلال عام بسبب إصابات العمال ، والتي تضمنت السقوط من الأماكن المرتفعة، وبتر أحد الأطراف بسبب الاستخدام غير السليم للأجهزة الحادة، وسقوط الأجسام الثقيلة على العاملين، والتعرض لإصابات نافذة في منطقة العنق والصدر والبطن، نتيجة ارتداد بعض الأجسام المعدنية.

كما اشتملت الإصابات، على الحريق الناتج من الاستخدام الخاطئ لبعض المواد الكميائية، بالإضافة إلى الصعقات الكهربائية بسبب وجود الأسلاك المكشوفة.