فلكية جدة: «التربيع الأول» يزين سماء الوطن العربي.. الليلة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أنه سيرصد مساء اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 قمر التربيع الأول لشهر صفر 1443 بسماء الوطن العربي حيث سيشرق بعد الظهر ويشاهد عصرا باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويصل أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الجنوب مع غروب الشمس وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب قبل منتصف الليل.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

القمر سيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 11:39 مساءً بتوقيت السعودية ( 07:39 مساءً بتوقيت غرينتش) وبذلك سيكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.