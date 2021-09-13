السودان: مسؤول حزبي بارز محذراً حكومة حمدوك: قضايا الشرق والوسط ودارفور مشروعة

حذر عثمان صلاح رئيس حزب الإصلاح الوطني السوداني اليوم الاثنين حكومة حمدوك من مغبة إهمال قضايا الشرق والوسط ودارفور.

وفي تصريحات خاصة لـ”الوئام” قال صلاح : قضايا أهلنا في شرق السودان والوسط والشمال ودارفور قضايا مشروعه ومستمده من روح الثورة العظيمة ودماء الشهداء.

وأضاف بالقول: تكمن المطالب في تحقيق شعارات الثورة الحرية والسلام والعدالة لذلك لابد من تحكيم العقل والنظر إلي الأمور من زاوية وحدة السودان واستقراره وأمنه بعيدا عن المحاصصات والغبن والتشفي وتشكيل حكومة كفاءات حقيقية لحكم الفترة الانتقالية.

وطالب صلاح خلال التصريحات بضرورة إنشاء مفوضيات للفساد والانتخابات وإنشاء المحكمة الدستورية ليكون العدل أساس الحكم تطبيقاً وليس شعارا، كما وطالب بتشكيل حكومة وطنيه وقيام المجلس التشريعي.

وأشاد خلال التصريحات بالدور السعودي وكذلك دور الإمارات الشقيقة في تقريب وجهات النظر بين السودانيين، مؤكداً بمتانة العلاقات السودانية معهما.