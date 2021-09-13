الشركة السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق “سيدرا فينتشرز”

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، استثمارها في صندوق “سيدرا فينتشرز” (الأول) والمدار من قبل شركة “سيدرا فينتشرز” المرخصة من قبل هيئة السوق المالية.

ويركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة، التي تملك نموذج عمل قابل للتوسع والنمو، في مراحلها الأولية، بالإضافة إلى تخصيص جزء من استثمارات الصندوق في برنامج أستوديو الشركات الناشئة الذي يقدم البيئة اللازمة لبنائها، مما يساهم في توليد شركات ناشئة قابلة للنمو السريع.

وجرى التوقيع بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ونائب محافظ “منشآت” للتمويل الأستاذ محمد مسفر المالكي، حيث وقّع شروط وأحكام الصندوق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والمدير التنفيذي والشريك المؤسس بصندوق “سيدرا فينتشرز” الأستاذ هيثم الفريح.

من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد، أن هذا الاستثمار في صندوق “سيدرا فينتشرز” يأتي ضمن برنامج الشركة للاستثمار في الصناديق، وهو امتدادًا لسلسلة استثمارات تهدف لتحفيز ودعم الاستثمار في الشركات الناشئة.

وأكد المهندس صالح الرشيد حرص “منشآت” ممثلة بالشركة السعودية للاستثمار الجريء على تحفيز بيئة الاستثمار الجريء في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للشركات الناشئة، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتساهم بالتالي في زيادة نسبة نجاح الأعمال الناشئة واستمرارية نموها.

من جانبه قال المدير التنفيذي والشريك بصندوق “سيدرا فينتشرز” الأستاذ هيثم الفريح إن صندوق “سيدرا فينتشرز” يسعى لإيجاد قيمة مضافة للشركات الناشئة في مراحلها الأولية عبر توفير الدعم المالي والتوجيهي وإرشادهم لتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات القيادية في مجالاتها. بالإضافة إلى دعم رواد الإعمال بشبكة من الخبراء والمختصين لتمكينهم من تحقيق النمو المستهدف بشكل أسرع وبكفاءة أعلى.

ويشرف على إدارة صندوق “سيدرا فينتشرز” فريق استثماري يتميز بتنوع الخبرات في مجالات إدارة صناديق الاستثمار الجريء والاستراتيجية والحوكمة وإدارة الشركات الناشئة.

شهد التوقيع من الشركة السعودية للاستثمار الجريء المدير التنفيذي للاستثمار الأستاذة نورة السرحان، ومدير الشؤون القانونية الأستاذة هيفاء بهيان، ومدير الاستثمار الأستاذ خالد الصريصري وبحضور الشركاء بصندوق “سيدرا فينتشرز” عبدالله المنيف، ومصعب المهيدب، وممثل شركة “ABN فينتشرز” للاستثمار الأستاذ عبدالله المدبل.

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل منشآت.

وتهدف الشركة إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين، وذلك لسد الفجوات التمويلية وتحفيز الاســتثمار في الشــركات الناشــئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمراحل نموها الأولية والمبكرة والمتقدمة عن طريق اســتثمار 2.8 مليار ريال سعودي (750$ مليون دولار أمريكي).