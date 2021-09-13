عبدالإله العمري يقود دفاع #النصر أمام تراكتور الإيراني غدا

منح الجهاز الطبي بنادي النصر الدولي عبدالإله العمري الضوء الأخضر لقيادة دفاع الفريق في مواجهة الغد أمام تراكتور الإيراني بدوري أبطال اسيا بعد تعافيه وإصرار اللاعب على المشاركة.

أعلن نادي النصر مساء أمس السبت، عن إصابة المدافع عبدالإله العمري بكدمة قوية في عظمة الركبة، وذلك بعد مشاركته مؤخرًا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراتي فيتنام وعمان في تصفيات كأس العالم 2022.

وكشف الحساب الرسمي للنادي عن أن أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت إصابة العمري بكدمة قوية في عظمة الركبة، ليتأكد غيابه عن مباراة تراكتور الإيراني بعد غد الثلاثاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.