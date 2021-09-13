ما بين البطولات المحلية والدولية.. البث التلفزيوني يربك المشجع السعودي #النصر_تراكتور #الهلال_الاستقلال #اوقفوا_مهزله_قنوات_ssc

واصلت الجماهير الرياضية تذمّرها من النقل التلفزيوني للبطولات المحلية والقارية، والتي حصلت شبكة قنوات SSC الفضائية على حقوق نقلها في السعودية.

صاحب الإرباك نقل المباريات منذ انطلاقتها في المسابقات المحلية ليمتد للمنافسات الرياضية القارية، ما دعا الجماهير الهلالية اليوم لمواصلة شكواها من النقل التلفزيوني لمباراة فريقهم مع الاستقلال الإيراني في الدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، وسم “اوقفوا مهزله قنوات ssc”، معترضين على انقطاع بث المباراة أكثر من مرة رغم اشتراكهم.

وقال عبدالله الشهري: “لا نقل زي الناس .. ولا معلقين زي الناس.. ولا بطولات كثيرة وخيارات متنوعة.. من يستطيع إيقاف هذه المهازل! إذا مو قد التشفير ليش تشفر؟”.

وأضاف عبدالله محمود “واضح ان اللي يصير استفزاز للمشاهد وعبث بقيمة ومكانة الكرة السعودية أتمنى من المسئولين إيجاد حل سريع لهذي المصيبة التي حلت على الجمهور والتي تسببت بحرمان الكثير منهم من مشاهدة الدوري وفرقهم المفضلة أصبحت الروابط هي الحل”.

وتقام مباراة الهلال السعودي ضد استقلال طهران الإيراني، على ملعب زعبيل في نادي الوصل الإماراتي.

ويسعى فريق الهلال السعودي إلى استعادة لقب دوري أبطال آسيا، الذي حققه عام 2019، وضمان المشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، ممثلا عن القارة الصفراء.

القنوات الرياضية SSC تخيّب الآمال.. النقل المجاني للمباريات بجودة SD فقط

خيبت القنوات الرياضية SSC آمال العديد من متابعي الكرة السعودية حول العالم بعد إعلانها اليوم الجمعة أن النقل المجاني للمباريات سيكون بتقنية SD فقط.

وقال حساب “شركة الرياضة السعودية”، في بيان: “لكل محبي الدوري السعودي؛ بإمكانكم مشاهدة المباريات مجاناً على قنوات SSC بتقنية SD”.

وتمتلك شبكة قنوات SSC الفضائية، حقوق نقل المسابقات السعودية ـ كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي القادم 2021/2022 ـ والأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة.

يأتي ذلك إضافة إلى حصولها على الحقوق الحصرية لجميع البطولات التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2022 في الصين ومسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها.