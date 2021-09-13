عاجل.. النيابة العامة: 8 من المطلوبين في قضية غسل أموال بـ 17 مليار يتواجدون خارج المملكة

قال المتحدث باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، إنه في قضية غسل أموال لمبلغ ١٧ مليار ريال انتهت تحقيقات النيابة بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهما.

وأضاف: “تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية”.

وتابع: “هناك 8 متهمين جاري طلبهم عن طريق الانتربول من قبل النيابة العامة، لوجودهم خارج المملكة”.

وأضاف: “تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية والتنسيق الفوري يسهم بالاطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن”.