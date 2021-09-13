البنتاغون: ننتظر أن يحدد لنا السعوديون موعداً لزيارتهم

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، كواليس تأجيل المملكة العربية السعودية لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين.

وقال في لقاء مع الصحفيين اليوم إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان يأمل بزيارة السعودية، ولقاء ولي العهد، إلا أنه تم تأجيل الزيارة من قِبل الجانب السعودي.

وأضاف “كيربي” أن الزيارة تأجلت، ولم تُلغَ إلى الأبد، وسيتم جدولتها، مشيرًا إلى أن السعودية دولة حليفة، والشريك الأساسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع” أردنا الذهاب للشرق الأوسط لكي نشكر دولا كثيرة ساعدتنا في عمليات الإجلاء من أفغانستان”.