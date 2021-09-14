شاهد تفاصيلها: #وظائف_شاغرة في المدينة الطبية بجامعة القصيم

أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الصحية والطبية، في عدة تخصصات على برنامج التشغيل الذاتي.

ويبدأ استقبال طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف إلكترونيًا اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 6/2/1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 15/2/1443هـ، عبر الرابط : https://jobs.qu.edu.sa/

وتتنوع الوظائف الطبية المطلوبة، حيث تشمل وظائف؛ طبيب استشاري في عناية مركزة أطفال، وعناية مركزة كبار، وجودة، ومختبر (بنك دم، باثولوجيا إكلينيكية، أمراض دم)، وقلب كبار، وتخدير، وطوارئ، وأمراض سكري وغدد صماء واستقلاب كبار، وطب أسرة، ونساء وولادة (إناث).

كما تشمل الوظائف طبيب نائب أول في أمراض سكري، وغدد صماءواستقلاب كبار، وطب أسرة، وطبيب نائب في الطوارئ، وطبيب نائب أسنان في الاستعاضة السنية والتركيبات وجراحة الوجه والفكين وتقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين، وأخصائي استشاري تمريض يحمل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص، وأخصائي أول تمريض يحمل درجة الماجستير في التخصص.

ويشترط لشغل هذه الوظائف الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب لأخصائي التمريض، وأخصائي معلوماتية صحية، وأخصائي تثقيف صحي، ومساعد طبيب أسنان.

كما يشترط الدرجة العلمية في التخصص لأخصائي تقنية أسنان درجة البكالوريوس في التخصص، وأخصائي رعاية فم وأسنان، وأخصائي فيزياء طبية، وأخصائي علاج تنفسي، وأخصائي تخدير الدرجة العلمية في التخصص وأخصائي تعقيم، وفني تخدير، وفني تعقيم، والتي يشترط لها درجة الدبلوم في التخصص سكرتير طبي، وكذلك يشترط لشغل هذه الوظائف إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنفس المجال ساري المفعول.

وفيما يخص الوظائف الصحية المطلوبة، فقد أعلنت المدينة الطبية عن حاجتها لأخصائي استشاري كيمياء حيوية، وأخصائي استشاري هيماتولوجي.

وأخصائي استشاري بنك دم، ويشترط لها درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص مع خبرة لمدة سنة، وصيدلي، وأخصائي مختبر، وأخصائي رعاية قدم وكاحل.

وأخصائي سحب دم درجة البكالوريوس في التخصص مع خبرة لمدة سنة، وكذلك أخصائي أشعة ويشترط درجة البكالوريوس في التخصص مع خبرة لمدة سنة في الأشعة (المغناطيسية، التداخلية، المقطعية، الصوتية، السينية، الفلوروسكوبي، تصوير الثدي، الطب النووي)، أخصائي إدارة صحية.

وأخصائي علاج وظيفي، وأخصائي اجتماعي، وأخصائي تغذية، وأخصائي تغذية علاجية، وأخصائي خدمات طبية طارئة، ويشترط درجة البكالوريوس في التخصص مع خبرة لمدة سنة.

كما يشترط لشغل الوظائف بالمجموعة الثانية؛ أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد، وألا تقل خبرة المتقدم عن سنة في التخصص، ويجب أن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي، مع إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنفس المجال ساري المفعول.

وكذلك إرفاق درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية والتي يجب ألا تقل الدرجة في اختبار STEP عن 75 للأخصائيين وبدرجة لا تقل عن 67 للفنيين، وألا تقل في اختبار IELTS عن درجة 5.5 للأخصائيين وبدرجة لا تقل عن 5 للفنيين.

وكذلك في اختبار TOEFL Internet-based (IBT) يجب ألا تقل الدرجة عن 53 للأخصائيين وبدرجة لا تقل عن 51 للفنيين، واختبار TOEFL Paper-based (PBT) بدرجة لا تقل عن 475 للأخصائيين وبدرجة لا تقل عن 466 للفنيين.

فيما يستثنى الحاصل على مؤهل علمي من بلد ناطق باللغة الإنجليزية من إرفاق درجة اختبار اللغة الإنجليزية.