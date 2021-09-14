الباحة: توقيع عقد مشروع منتجع رغدان السياحي كأكبر مشروع سياحي

تشجيعا لمشاريع التنمية السياحية في منطقة الباحة باعتبارها وجهة سياحية رئيسية من ضمن الوجهات المستهدفة للاستراتيجية الوطنية للسياحة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرات برنامج جودة الحياة وبرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة.

وبمشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وصاحبة السمو الملكي مساعدة وزير السياحة للشؤون التنفيذية والإستراتيجية عضو مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأميرة هيفاء آل سعود أطلقت أمانة منطقة الباحة وصندوق التنمية السياحي والمستثمر مجموعة سيرا القابضة أكبر مشروع سياحي ترفيهي في منطقة الباحة.

حيث رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة توقيع عقد استثمار إنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي بين امانة الباحة ومثّلها سعادة أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ومجموعة سيرا القابضة ومثلها سعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي.

كما تم توقيع اتفاقية تمويل بين سعادة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي المهندس قصي بن عبدالله الفاخري وسعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة بحضور سعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستثمار وتنمية الإيرادات المهندس خالد بن محمد الدغيثر وسعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة المهندس أحمد بن حسن باضريس.

ويقع هذا الاستثمار بجوار منتزه رغدان الشهير بمدينة الباحة على مساحة تتجاوز ( 50 ألف م 2 ) ، وقد تم ابرام العقد وفق نموذج ” أرض – فرصة – قرض ” لمدة خمسين عاما بعوائد استثمارية تجاوزت ( 181 مليون ريال ) وبتكاليف رأسمالية لإنشاء المشروع تتجاوز ( 350 مليون ريال ) كما يحظى هذا الاستثمار الذي تم تصنيفه ضمن فئة المشاريع الرائدة بتمويل من صندوق التنمية السياحي .

وجاء هذا المشروع السياحي الفريد كثمرة للتعاون المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والقطاع السياحي مع القطاع الخاص وهو أولى مخرجات الشراكة في الاستثمارات البلدية مع صندوق التنمية السياحي.

ويتكون المشروع من فندق بطاقة استيعابية ( 200 غرفة ) ومركز سياحي ليكون نقطة تجمع لمنظمي الرحلات السياحية.

بالإضافة إلى سوق شعبي لعرض منتجات منطقة الباحة من الفواكه والمنتجات التقليدية والتراثية.

كما يضم قاعات متعددة للمؤتمرات والفعاليات ومركزا للأعمال ومنطقة استجمام وألعاب وأنشطة ترفيهية وجلسات للتنزه والشواء ومطاعم ومقاهي محلية وعالمية ، ويستغرق إنشاء المشروع وتشغيله عامين ونصف تقريبا وستقوم على الإدارة والتشغيل للمشروع شركات مؤهلة في المجال السياحي .

وبمناسبة إطلاق المشروع رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ، على ما تحظى به منطقة الباحة من دعم سخي من القيادة الرشيدة في مختلف مجالات وجوانب التنمية.

مضيفا بإن منطقة الباحة بما حباها الله من مقومات طبيعية وتراثية وزراعية هي إحدى الوجهات السياحية المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة في رؤية المملكة 2030 .

وأن هذا المشروع النوعي الذي تقوم عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والقطاع السياحي ممثلا في صندوق التنمية السياحي ومجموعة سيرا القابضة وبتمويل ودعم حكومي سيكون رافدا مهما للسياحة في منطقة الباحة ويمثل نقلة نوعية في الاستثمارات السياحية في المنطقة والتي تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية والصناديق التنموية والقطاع الخاص متطلعا سموه إلى المزيد من هذه المشاريع النوعية في مدن ومحافظات المنطقة.

مقدما شكره إلى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ولأمانة منطقة الباحة وصندوق التنمية السياحي ومجوعة سيرا القابضة على الاهتمام والدعم الذي حظي به هذا المشروع.

من جهته ذكر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل أن هذا المشروع يعد أنموذجا ناجحاً للتكامل والعمل التشاركي بين الجهات الحكومية والصناديق التنموية والقطاع الخاص لتمكين إنجاح تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والعمل كمنظومة واحدة في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 مع الاستفادة من الممكنات والحوافز التي تضمنها تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

كما أشاد معاليه بالتنسيق والتعاون بين القطاعين متطلعاً إلى استمرار التعاون بما يسهم في تحقيق أهداف القطاعين.

وأشاد وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد الخطيب بنجاح توقيع اتفاقية الشراكة بين صندوق التنمية السياحي ومجموعة “سيرا ” وكذلك العقد الاستثماري المبرم مع أمانة منطقة الباحة لتطوير مشروع سياحي ضخم في منطقة الباحة سيشكل نواة لمشاريع واستثمارات سياحية تضع الباحة على خارطة الوجهات السياحية المميزة وسيكون إضافة مهمة للسياحة الطبيعية بكل مكوناتها ويخلق وجهة سياحية تتوافر بها الأنشطة المتنوعة مع مراعاة الطابع الخاص المنطقة الباحة والمحافظة على الطبيعة والاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية بها منوها إلى سعي صندوق التنمية السياحي لعقد شراكات مع مختلف أطراف منظومة السياحة لتوفير الحلول التمويلية المناسبة للمستثمرين في جميع المشاريع السياحية.

ما شكر الخطيب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على توفير الأرض الخاصة بالمشروع ومعاملته ضمن المشاريع الرائدة وتسهيل الإجراءات كدعم منها للفرص الاستثمارية الواعدة في الوجهات السياحية.