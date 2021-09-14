أكثر من 225 مليون إصابة بفيروس #كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل إلى 225.244.735 إصابة.

وأشارت الجامعة في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 4.639.280 حالة وفاة.

تسجيل 25404 إصابات جديدة بكورونا و339 وفاة في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 25404 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة حتى الآن إلى 33.289.579 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 443.213 حالة بعد تسجيل 339 وفاة جديدة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 32.484.159 حالة.

ألمانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية اليوم تسجيل 6 آلاف و325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و68 حالة وفاة ناجمة عنه، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و89 ألفا و476 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 92 ألفا و686 حالة وفاة, مشيرةً إلى أن عدد المتعافين من الإصابة حتى الآن بلغ حوالي 3 ملايين و841 ألفا و800 شخص.

نيوزيلندا تُسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

سجلت نيوزيلندا 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد(كوفيد-19) خلال الــ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 3 آلاف و966 حالة.

وذكرت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، خلال نفس الفترة لتستقر حصيلة الوفيات عند 27 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 3 آلاف و335 حالة منذ بداية الجائحة، وأن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 604 حالات.