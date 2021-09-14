قبل أطلاقه بساعات.. #أبل تتعرض لصدمة تهدد آمالها في ترويج هاتف #آيفون 13

ينطلق مؤتمر أبل للكشف عن هواتف iPhone 13 مساء اليوم، ويبث عبر الإنترنت من مسرح ستيف جوبز داخل مقر الشركة Apple Park في كاليفورنيا.

وقبل ساعات من انطلاق مؤتمر أكبر شركة تكنولوجيا في العالم (بلغت قيمة أبل السوقية 2.47 تريليون دولار)، تعرضت الشركة المالكة لأشهر “تفاحة” في العالم، إلى صدمة قد تهدد آمالها في ترويج هاتف آيفون 13 (Iphone 13) المزمع الكشف عنه اليوم.

ووفق نتائج استطلاع أجراه موقع “سيفينجز”، على ما يزيد على 1500 من مستخدمي هواتف آيفون الحاليين، كشفت أن نسبة ضئيلة تتطلع لاقتناء آيفون 13.

وبحسب الموقع، فإن 10% فقط من عملاء أبل يخططون لشراء الهاتف الجديد ، فيما رفض 64% منهم فكرة الشراء.

في الوقت ذاته، كشف الاستطلاع عن أن 26% لم يقرروا حتى الآن، ومن بين النسبة الضئيلة ممن قرروا اقتناء أيفون 13، 33% منهم يمتلك أجهزة آيفون جديدة من الأجيال الأقرب لـ آيفون 13.

وكشف موقع “تي 3” المتخصص بالأخبار التقنية مجموعة من التسريبات الصادرة عن موقع “91 موبايلز”، والتي تحدثت عن وجود أكثر من هاتف سيجري طرحها تحت “آيفون 13″، وستكون مختلفة فيما بينها من حيث الألوان وسعة التخزين.

وسيأتي هاتف “آيفون 13 ميني” بسعة تخزين تتراوح بين 64 و128 جيجابايت، وسيكون متوفرا بألوان هي الأسود والأزرق والأرجواني والوردي والأبيض والأحمر.

أما “آيفون 13 برو” فسيكون متاحا للمستخدمين بألوان هي الأسود والفضي والذهبي والبرونزي، وبسعتي تخزين تبلغان 128 و256 جيجابايت.

وبالنسبة لهاتف “آيفون 13 برو ماكس”، فسيتوفر بالألوان الأسود والفضي والذهبي والبرونزي، وبسعتي تخزين تبلغان 256 و512 جيجابايت.

كانت تسريبات سابقة أشارت إلى أن “آيفون 13” سيحتوي على كاميرات حديثة وبطارية طويلة العمر.

كما أنه سيدعم الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية في المناطق التي تختفي فيها التغطية.

وسيدمج هاتف “أبل” الجديد بطارية طويلة العمر، هذا إلى جانب الاتصال بشبكات الجيل الخامس، وشاشة عرض متطورة، كما أن تحسينات كثيرة ستضاف على الكاميرات.

وستتيح كاميرا هاتف آيفون 13 ستتيح التقاط صور عالية الدقة بفضل اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، وتوفير خيارات متعددة للتصوير وخصوصا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وستكون هناك تحديثات على الكاميرا الخلفية، إذ تم استحداث نظام تصوير جديد يطلق عليه Cinematic Video، أي أنه سيكون بمقدور الكاميرا التصوير بجودة توازي التصوير السينمائي، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ويمنح هذا التصوير المستخدمين القدرة على التحكم في مقدار مساحة الضبابية (Blur) بعد الانتهاء من تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية ضبط تأثيرات الإضاءة والخلفية.

ولكي يكون هذا النظام فعالا، طورت “أبل” نظام “الفلاتر” على الصور، إذ سيكون بوسع مستخدمي “آيفون 13” تركيز الفلاتر على أجزاء بعينها من الصورة.

ومن بين المزايا التي تعتقد تسريبات تقنية أن تحسنها “أبل” في هاتفها المنتظر، تقنية التعرف على الوجه، والتي تعرضت لانتقادات لاذعة لسوء قدرتها في التعرف على المستخدمين الذين كانوا يرتدون الكمامات لتفشي جائحة كوفيد-19.

وتحدثت تسريبات أيضا عن أن حدث “أبل” المقبل سيكشف عن ساعة “أبل” جديدة، أعيد تصميمها بشكل كامل.

ووفق تقرير لموقع “ديجي تايمز” المتخصص بالأخبار التقنية، فإن “أبل” ستزيد من سعر “آيفون 13” مقارنة بالإصدارات السابقة.

وتلقت “أبل” تلقت إخطارا من شركة “تي إس إم سي”، التي تعد أكبر مورد للرقائق، يفيد بأنها سترفع من تكاليف الإنتاج، الأمر الذي سيزيد من ثمن “آيفون 13” المنتظر.

وستكون الزيادة بنسبة 5% على معالجات 7 نانومتر، في حين ستصل نسبة الزيادة لـ20% بالنسبة لتقنيات المعالجة.