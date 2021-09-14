ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار21 عند 189.15 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 216.17 ريال (57.65 دولار).

وصعد جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، إلى 189.15 ريال (50.44 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، 162.13 ريال (43.23 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 126.10 ريال (33.63 دولار).

وعالميا، استقرت أسعار الذهب الثلاثاء 14 سبتمبر مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم رئيسة في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بتقليص إجراءات التحفيز الرامية لدعم التعافي الاقتصادي من الجائحة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1791.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، في حين نزل في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 1792.40 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة، ارتفاعًا بنحو 0.3% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.

وتأتي البيانات قبل اجتماع مهم بشأن السياسات لمجلس الاحتياطي الفدرالي يومي 21 و22 سبتمبر، حيث تترقب الأسواق عن كثب إعلان المجلس عن توقيت بدء تقليص برنامج شراء السندات خلال الجائحة.

واستقر مؤشر الدولار بعدما سجل أعلى مستوي قي أسبوعين أمس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة 0.3% إلى 23.65 دولار للأونصة، وفقد البلاتين 0.3% من سعره ليصل إلى 957.87 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنحو 0.6% إلى 2100.10 دولار للأونصة.