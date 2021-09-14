ميزة جديدة على « #واتساب».. تحويل الصوت إلى كلام مكتوب

أعلنت شركة «فيسبوك»، المالكة لتطبيق الرسائل الشهير «واتس آب»، عن ميزة جديدة تمكن مستخدميها من قراءة الرسائل الصوتية، عن طريق تحويلها إلى كلمات مكتوبة، ومعرفة ما قاله المتحدث إليك، ولكن تلك الميزة موجودة فقط على هواتف «آيفون» فقط، بحسب موقع البيان.

ويعمل التطبيق المملوك لشركة «فيسبوك» على هذه الميزة حاليا نظام تشغيل «أي أو أس»، الموجود على هواتف «آيفون» فقط، فاذا ما اخترت نسخ رسالة ما، فإن التطبيق سيطلب منك الوصول إلى خدمات التعرف على الكلام من «أبل»، وستجري جميع عمليات المعالجة على جهازك، لذلك لا يتم إرسال أي بيانات إلى خادم «واتساب» أو «فيسبوك»، وهذا يعد مطمئناً لأسباب تتعلق بالخصوصية.

ويعد إرسال بيانات الكلمات من التطبيق إلى «أبل» لمعالجتها بناء على الطلب، سيساعد الشركة في تحسين تكنولوجيا التعرف على الكلام، وبمجرد نسخ رسالة ما، سيتم تخزين البيانات محلياً، لذلك لن تحتاج الى معالجتها مرة أخرى، وسيكون هذا مفيداً في حالات كثيرة، وحتى الآن لا توجد معلومات تشير إلى أن هذه الميزة ستصل الى نظام تشغيل «أندرويد» في الوقت الحالي، رغم تطورها في هواتف «آيفون»، ولكن قد تستغرق بعض الوقت.