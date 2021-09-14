فيروس #كورونا… عزل الرئيس الروسي

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخل عزلا ذاتيا، بعد إصابة مقربين منه بفيروس كورونا.

وقبل يومين، صرح بوتين أنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وقال: ” للأسف نحن أيضا معرضون لذلك الآن”، مضيفا أن الأطباء في بلاده “يدرسون الوضع”.

وتابع: “في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع فيروس. كورونا. أعتقد أنني سأضطر قريبا للدخول في الحجر الصحي، هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض. حولي”.

ولم يسم الرئيس الروسي أيا من الدائرة المحيطة به المصابة بفيروس كورونا.

وأمس الإثنين، التقى الرئيس الروسي نظيره السوري بشار الأسد، الذي وصل موسكو في زيارة مفاجئة.

ولم يعرف بعد ما إذا كان الرئيس السوري هو الآخر سيدخل العزل الذاتي أم لا، بعد إعلان بوتين.