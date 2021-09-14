بعد موافقة مجلس الوزراء.. “سدايا” توضح أهداف نظام حماية البيانات الشخصية

أوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أهداف نظام حماية البيانات الشخصية، بعد موافقة مجلس الوزراء على صدوره في جلسة اليوم.

وقالت إن النظام يهدف إلى حماية البيانات الشخصية بجميع أنواعها، وتشمل كل بيان مهما كان شكله ومصدره من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويأتي من بين ذلك، الاسم، الهوية الوطنية، العنوان، أرقام التواصل الشخصية، السجلات والممتلكات الشخصية، أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، صور الفرد الثابتة أو المتحركة وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

وشملت الأهداف، ضمان المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، تنظيم مشاركة البيانات الشخصية وتداولها بين الجهات بطريقة نظامية، منع إساءة البيانات الشخصية والحد من الممارسات الخاطئة.