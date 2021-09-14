رسالة من 400 أميركي من أصل إيراني لبايدن: «رئيسي» متهم بجرائم

بعث أكثر من 400 أكاديمي وأخصائي إيراني – أميركي برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن طالبوا خلالها بمحاكمة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على خلفية اقترافه جرائم “ضد الإنسانية”.

وعشية الاجتماع الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعث أكثر من 400 شخص من الأساتذة الجامعيين والأطباء ومديري الصناعة والمتخصصين الإيرانيين – الأميركيين برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن طالبوا فيها بمحاكمة وإدانة إبراهيم رئيسي بتهمة اقتراف “جرائم ضد الإنسانية”.

ودعت لجنة الطوارئ للأخصائيين الإيرانيين في مجال السياسة الإيرانية، التي بعثت بهذه الرسالة المفتوحة إلى بايدن، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر (أيلول)، دعت إلى “إجراء قوي وفوري” من قبل الحكومة الأميركية في هذا الصدد، مؤكدة أن “رئيسي ليس ممثلا عن الشعب الإيراني”.

وطالبت الرسالة بايدن أن يسلط خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، “الضوء على وجهات النظر الواسعة من الحزبين في الكونغرس الأميركي، وخبراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية”.