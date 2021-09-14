إقفال طرح شهر سبتمبر 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بـ(6.675) مليارات ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليارات ريال سعودي (ستة مليارات وست مئة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 3.170 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومئة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال سعودي (مليارين وثمان مئة وخمسة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال سعودي (ست مئة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، التي يستعرض عبرها جـدول إصداراته المحلية لتتناسب مــع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.