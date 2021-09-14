الموارد البشرية ترعى قمة IDC السعودية للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات 2021م

ترعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخامس عشر من سبتمبر الجاري قمة IDC السعودية للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات 2021م, التي تنعقد تحت عنوان ” إستراتيجيات رقمية مبتكرة لمحاكاة متطلبات الواقع الجديد ” والمقرر انعقادها عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتستعرض القمة جهود المملكة العربية السعودية لقيادة التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، وستتضمن نسخة هذا العام مجموعة مختارة من الجلسات، والدراسات، والنقاشات حول بناء الشركات المستقبلية التي تعمل على تمكين الإبداع والابتكار للاستجابة للمتطلبات التي فرضها الواقع الجديد، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية رقمية متطورة تتماشى مع متطلبات العملاء في مختلف القطاعات وتقديم الحلول المبتكرة والذكية.

ومن أبرز محاور القمة: إستراتيجيات السحابة المتعددة وتمكين الأعمال الرقمية والأتمتة في الأداء، الذكاء الاصطناعي ومهارات التعلم الآلي، هي مفتاح في الواقع الجديد، الثقة الصفرية وأمن المعلومات، تعظيم عائد الاستثمار التجاري مع التشغيل الآلي، إستراتيجيات الأمان للعصر الرقمي.

وسيشارك في هذه القمة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والشركات وقادة تقنية المعلومات، حيث تستضيف النسخة الحادية عشر جوائز قمة إي دي سي للتميز عن أربع فئات هي: التفوق في الإبداع الرقمي، أفضل مدير لتقنية المعلومات للعام، أفضل مدير لأمن المعلومات للعام، وجائزة عن فئة السيدات في قطاع التكنولوجيا والأعمال.

وتهدف هذه الجوائز إلى تسليط الضوء على الإنجازات والمبادرات والأشخاص الذين لهم تأثير إيجابي على مؤسساتهم خاصة وقطاع التكنولوجيا عامة, حيث تتسابق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذه القمة للحصول على جائزة أفضل مدير لتقنية المعلومات لعام 2021 و جائزة أفضل مدير أمن المعلومات لعام 2021.

ودعت الوزارة للمشاركة في حضور القمة والاستمتاع بالمواضيع التي سيتم طرحها في المؤتمر، والاحتفال بتكريم الفائزين في مسابقة جوائز IDC لعام 2021 عبر الرابط