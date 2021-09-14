الإمارات تهدف لنشاط اقتصادي بتريليون دولار مع إسرائيل

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق يوم الاثنين، إن الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى زيادة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل إلى أكثر من تريليون دولار على مدى العقد المقبل، مما يعزز العلاقة القائمة منذ عام والتي أنتجت بالفعل مليارات الدولارات من الأعمال.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر افتراضي من الولايات المتحدة، إن بلاده وقعت أكثر من 60 مذكرة تفاهم مع إسرائيل منذ تطبيع العلاقات في عام 2020، وتتوقع “تدفقاً” للتجارة في العامين المقبلين، حيث كان يقود وفد تجاري رفيع المستوى.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها تتوقع أن يصل حجم التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار بنهاية 2021 وثلاثة مليارات في ثلاثة أعوام،.

وقال أديب باروخ رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي “فُتحت نافذة جديدة للفرص منذ هذا الاتفاق، والاقتصاد يغير وجه المنطقة، ويقدم أساسا دبلوماسيا لتعزيز العلاقات بيننا”.

وتشمل الصفقات التي تم الإعلان عنها 40 مذكرة تفاهم ونحو 30 اتفاقا آخرين متعلقين بالقطاعات المالية والطاقة والرياضة والزراعة والطيران والفضاء والإعلام.