وكيل إمارة مكة يكرّم الفائزين بجائزة الفيصل لحفظ القرآن الكريم لأيتام المملكة

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كرَم معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني الفائزين بجائزة أمير منطقة مكة المكرمة لحفظ القرآن الكريم لأيتام المملكة.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم عقب ذلك ألقى الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس مجلس أمناء كافل كلمة رفع من خلالها الشكر لقيادة هذه البلاد المباركة لعنايتهم الدائمة بكتاب الله عز وجل منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأكد الدكتور ابن حميد أن هذه المسابقة التي تحمل اسم أمير منطقة مكة المكرمة حظيت برعاية فائقة من لدن سموه في بادرة غير مستغربة على سموه الكريم.

مشيراً إلى أن مؤسسة كافل كانت ولا تزال تهتم بصناعة البرامج والأنشطة التنموية والثقافية والاجتماعية النوعية وقد تبنت هذه المسابقة من منطلق رسالتها في تربية النشء على أخلاق القرآن الكريم.

وختم كلمته بتقديم الشكر والتقدير لراعي الجائزة أمير منطقة مكة المكرمة ولمعالي وكيل الإمارة على تشريفه الحفل نيابة عن سموه الكريم وكذلك الرعاة والداعمين والجمعيات المشاركة والمتسابقين.

ثم ألقى الطالب محمد المحيسن من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف) كلمة شكر فيها ولاة الامر على عنايتهم بأبنائهم الأيتام وسعيهم الدائم لتوفير الحياة الكريمة لهم وعنايتهم بكتاب الله عز وجل.

بعد ذلك كّرم معالي وكيل الأمارة الدكتور مشبب القحطاني الجهات الراعية والجمعيات المشاركة والفائزين بالمسابقة وعددهم ١٧ فائزاً بجوائز تجاوزت قيمتها ١٩٠ ألف ريال وحظي بالجائزة الكبرى (سيارة) المركز الأول للفرع الأول (٣٠ جزءا) المتسابق محمد إبراهيم الفقيه من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمظيلف (عهد) وحصد المركز الثاني المتسابق محمد خالد باداهية، من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة (تكافل) بجائزة مقدارها (٢٠) ألف ريال.

وحظي بالمركز الثالث المتسابق أنس عبد الله المحيسن من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحفر الباطن (تراؤف).

وتم استقبال الوفود المشاركة لفعاليات المرحلة النهائية من المسابقة والتي وصل عددها 13 جمعية من مختلف مناطق المملكة.

حضر الحفل الذي أقامته مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة واحتضنته جامعة أم القرى رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب، والأستاذ عبد الله بن داود الفايز نائب رئيس مجلس أمناء كافل، وفضيلة الأمين العام للمؤسسة الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز.

الجدير بالذكر أن جائزة أمير منطقة مكة المكرمة لحفظ القرآن لأيتام المملكة لعام ١٤٤٣هـ في نسختها الأولى، نفذت بمشاركة أكثر من 131 مشارك من أيتام المملكة، ويمثلون 18 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.