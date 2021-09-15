ارتفاع أسعار #النفط.. و #برنت أعلى 74 دولار

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بانخفاضها، ومع التفاؤل بإمكانية أن يشهد الطلب العالمي على الخام مزيدًا من التعافي في الربع الرابع.

وقال كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية “أواندا” OANDA “إدوارد مويا”، في مذكرة نقلتها “رويترز”، إن تداعيات إعصار “إيدا” كانت أكبر مما توقع الكثيرون، وأن الإنتاج في خليج المكسيك قد يكافح للعودة إلى مستوياته حتى تنتهي العاصفة “نيكولاس”.

واتجهت العاصفة “نيكولاس” ببطء نحو ساحل الخليج الثلاثاء، وأغرقت شوارع تكساس ولويزيانا بأمطار غزيرة، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والشركات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.7% إلى 74.13 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر 0.7% عند 70.95 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.