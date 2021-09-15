بـ 125 مليون دولار.. ‏” #سوفت_بنك” تدخل أول استثمار في #السعودية بجولة تمويلية لـ ” #يونيفونيك” 

ج‎معت الشركة التي تقدم ملكية مشتركة لمنازل العطلات “باكاسو” Pacaso مبلغ 125 مليون دولار من مستثمرين من بينهم “صندوق رؤية2” التابع لـ “سوفت بنك”، ليصل تقييم الشركة الناشئة إلى 1.5 مليار دولار.

ووفقًا لما نقلته “بلومبرج”، ذكر “أوستن أليسون” المدير التنفيذي والشريك المؤسس للشركة قائلاً: شارك في التمويل أيضًا الشركة التي تركز على العقارات “فيفث وول” Fifth Wall و”جينجلز” Gaingels، و”غريكروفت” Greycroft، و”جلوبال فاوندرز كابيتال” Global Founders Capital، و”75 أند صني فينتشرز” 75& Sunny Ventures، و”كروسكوت” Crosscut.

وأوضح “أليسون” أن “باكاسو” الأمريكية – التي انطلقت في أكتوبر عام 2020 – سوف تستخدم ذلك التمويل لمتابعة النمو، والتوسع في الأسواق محليًا وخارج الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للانطلاق في إسبانيا بحلول نهاية العام، وتسعى أيضًا للدخول إلى المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي، كما أن “باكاسو” حددت أيضًا مناطق اهتمام داخل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.