دوري_أبطال_أوروبا: ريال مدريد يصطدم بإنتر العنيد في بداية المشوار

يحل فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضيفاً ثقيلاً على إنتر ميلان الإيطالي، بملعب “جوزيبي مياتزا”، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ينافس الريال في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إنتر ميلان، وشاختار دونيتسك، وشيريف تيراسبول.

ويظهر “الملكي” بثوب جديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث فرض سيطرته من البداية علي مسابقة الدوري الإسباني، بعدما حقق 3 انتصارات، وتعادل وحيد، ليعتلي قمة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

ويقع تحت تصرف أنشيلوتي في تشكيل ريال مدريد، مجموعة من اللاعبين المميزين، علي رأسهم الحارس البلجيكي المخضرم تيبو كورتوا، وكريم بنزيما، وفينيسيوس جونيور، وديفيد ألابا، وكارفخال، وكاسيميرو، ومودريتش.

ويغيب عن ريال مدريد الثلاثي مارسيلو، وغاريث بيل، وتوني كروس.

وعلى الجانب الأخر، يتمتع إنتر ميلان تحت قيادة سيموني إنزاغي، بنفس القوة التي كان عليها الفريق مع أنطونيو كونتي، والذي قاد “النيراتزوري” لتحقيق لقب “الأسكوديتو” الموسم الماضي.

ويتسم سيموني إنزاجي بالخبرة التدريبية، والقدرة على التعامل مع المباريات الكبيرة، وهو ما يصعب مهمة ريال مدريد.

وحقق إنتر ميلان فوزين وتعادل، في أول 3 مباريات بالدوري الإيطالي، ليحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

ويدعم مدرب إنتر ميلان، عدد من أبرز اللاعبين علي رأسهم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ونيكولا باريلا، وإيدين دجيكو، وإيفان بيريسيتش.