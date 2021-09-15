أرتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. عيار 21 عند 190.31 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 217.50 ريال (58 دولارا).

وصعد جرام الذهب عيار 21 إلى 190.31 ريال (50.75 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 126.88 ريال (33.83 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، نحو 6768.75 ريال (1805دولارات).

كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1522.50 ريال (406 دولارات).

وعالميا، صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد أن أدت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم في الولايات المتحدة إلى ضبابيبة بشأن الإطار الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص التحفيز النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1804.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% لتسجل عند التسوية 1807.10 دولار للأوقية.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الأمريكيين 0.1% في أغسطس/ آب مخالفا توقعات أشارت إلى زيادة قدرها 0.3% وهو ما أثر سلبا على الدولار الأمريكي. وكانت تلك أصغر زيادة منذ فبراير/شباط وجاءت في أعقاب زيادة بلغت 0.3% في يوليو/تموز.

وقد تعزز بيانات التضخم الرأي القائل بأن البنك المركزي الأمريكي قد يسير ببطء في إنهاء إجراءات الدعم الاقتصادي ويبقي على أسعار الفائدة منخفضة. ويستفيد الذهب من أسعار الفائدة المنخفضة لأنها تقلص تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.