انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بدءًا من اليوم

انتهى تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، اليوم الأربعاء، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 15 يونيو الماضي.

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق القرار الوزاري بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً.

جاء القرار ضمن حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.