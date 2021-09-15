صحة حفر الباطن تنفذ الفحص الاستكشافي لمشكلات الطلاب الصحيّة

نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بالفريق الوقائي في إدارة طب الأسنان وذلك بالتعاون مع الصحة المدرسية المرحلة الاستكشافية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بحفر الباطن للعام الدراسي الحالي 1443هـ وذلك بهدف تعزيز صحة الفم والأسنان لدى طلبة المرحلة المتوسط والثانوي.

ويشمل الفحص الاستكشافي رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة وإكساب الطلبة مهارات الوقاية من أمراض الأسنان وتفعيل دور الكوادر التربوية وإشراك الأسرة في غرس السلوك الصحي لدى النشء.

وتحقيق الأهداف الوطنية بخفض نسبة الإصابة بتسوس الأسنان، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية.

بما يخدم أهداف مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان, مع الاستفادة من هذه العيادات المحمولة في الأنشطة والمهرجانات والفعاليات المقامة في المولات التجارية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتجويد خدمات الصحة المدرسية.