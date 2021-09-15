أمير الشرقية يطلع على سير العملية التعليمية في جامعة حفر الباطن

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على سير العملية التعليمية في جامعة حفر الباطن وآلية القبول والتسجيل والتخصصات المتاحة في الجامعة، والبرامج الجديدة التي تنوي الجامعة تقديمها مستقبلاً.

وأكد خلال استقباله بمكتبه اليوم لرئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الاستثمار الأمثل الذي يسهم في تطور الوطن ورفعته، مشيداً بالجامعة وإسهاماتها في تأهيل الطلاب والطالبات في تخصصات مطلوبة لسوق العمل.

وأشار سموه إلى أن مخرجات التعليم الجامعي البشرية والعلمية في شتى المجالات والتخصصات هي الأساس الذي تقوم عليه التنمية، ومن المهم أن تكون تلك المخرجات مواكبة لرؤية الوطن ومحققة لأهدافه.

من جانبه، نوه آل صقر بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية للجامعة وبرامجها، الذي انعكس على سير العملية التعليمية فيها.