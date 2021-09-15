استثمارات سعودية بمجال الاستشارات الفنية والأبحاث في مصر

كشف المستشار المهندس عادل الغامدي، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورئيس مجلس إدارة شركة مقياس للاستشارات الفنية المعنية عن تقديم الدعم الفني للمصانع والشركات لنفاذ منتجاتها الى السوق السعودي، ، أن هناك طلب كبير على المنتجات المصرية حاليا في السوق السعودي خاصة الصناعات الهندسية والنسيجية .

وتوقع “الغامدي” زيادة الطلب بشكل كبير على بعض المنتجات المصرية في السوق السعودي بحلول 2022 مثل أفران الغاز خصوصا مع جائحة كورونا وحرص المستهلك في السعودية على تطبيق الإحترازات حيث أصبح المستهلك أكثر حرصا على توفير الطعام داخل المنزل بدلا عن التواجد في الأماكن العامة والمطاعم والكافيهات بنسبة كبيرة .

وأكد الغامدي أن هناك إقبال كبير على شراء المنتج المصري بالسعودية في ظل تراجع حصص أسواق اخرى الأمر الذي يزيد حصة المنتج المصري بشكل جيد .

وذكر أن مقياس السعودية هي أول شركة مهنية استشارية في المملكة تقدم خدماتها من دعم واستشارات فنية أو تدريب أو زيارات وتدقيق للمصانع والشركات وتأهيل المنتجات وشرح متطلبات المواصفات المعنية بها لهدف تأهيل المصانع حول العالم وليس مصر فقط لدخول منتجاتهم الى السوق السعودي .

وأشار الغامدي إلى أن مقياس السعودية قررت فتح مقر لها بالقاهرة وضخ استثمارات في مجال الابحاث والاستشارات الفنية والمعامل .

وأوضح أن مقياس في السعودية هي الوحيدة التي تقدم خدمات استشارية في مجالها بموجب رخص استشارية صادرة من وزارة التجارة السعودية وتقوم بتأهيل المصانع بمختلف دول العالم للتصدير للسوق السعودي.

وأضاف أن مقياس السعودية لديها تواصل وسابقة اعمال طويلة مع الشركات المصرية طوال السنوات الماضية في تقديم الدعم الفني لها للنفاذ بمنتجاتها إلى السوق السعودية وتفخر بعدد كبير من عملائها في مصر مثل كريازي وفريش ويونيون اير وتكنو غاز والعبد وغيرها من الشركات والمصانع المصرية المعروفه .

وأشار الغامدي إلى أنه يوجد عدد من التحديات تواجهه بعض الشركات والمصانع المصرية تكمن في ضمان استمرار محافظة المنتج المصري على جودته فنجد أحيانا وجود تراجع في جودة المنتج وعدم استمرارية تطبيق بنود المواصفات المطلوبه وكذلك وجود تأخير في تنفيذ التعليمات والإرشادات الازمة من قبل مقياس السعودية .

وأضاف الغامدي ان بعض الشركات يعتريها القلق بعد تنفيذ الاشتراطات والمواصفات السعودية على المنتجات المصرية من زيادة التكلفة وعدم منافسة منتجاتهم مؤكدا أن تطبيق المواصفات القياسية يرفع ثقة المستهلك في المنتج ويفتح له أسواق جديده الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مبيعاته .

ونوه عادل الغامدي إلى أن معظم المواصفات القياسية في دول الخليج أو الدول العربية هي مقتبسة من المواصفات العالمية والاوروبية مع بعض التعديلات التي تناسب طبيعة كل دولة من أجواء ودرجات حرارة ومتطلبات كهربائيه وفنية وغيرها أما عن المواصفات القياسية السعودية لأفران الغاز تحديدا فهي تشترط عدد من البنود الهامة منها درجة الأمان العالي ومعايير العزل ودرجات الحرارة وغيرها من البنود التي تضمن جودة وسلامة المنتج .

كما أكد أن هذه المواصفات تخضع للتحديثات والتطوير المستمر لمواكبه الجديد في انظمة السلامة والتصنيع.

وأوضح الغامدي أن بعض المصانع في مصر تعثرت في النفاذ بمنتجاتها إلى السوق السعودي وتم التواصل معها وتقديم الاستشارات والعمل على تطبيق المواصفات القياسيه السعودية من خلال شركة مقياس و التي بدأت مع هذه الشركات من الصفر وصولا إلى نجاحها في إجتياز وتحقيق متطلبات المواصفات القياسية السعودية وبالفعل حصلت على الاعتمادات اللازمة و صدرت منتجاتها ونجحت في ذلك بشكل جيد .