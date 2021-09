تحذير خطورة عال جدا بخصوص تحديث أمني في منتجات Microsoft

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذير أمني، عال جدا الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Microsoft.

أصدرت Microsoft عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية:

Azure Open Management Infrastructure

Azure Sphere

Dynamics Business Central Control

Microsoft Accessibility Insights for Android

Microsoft Edge (Chromium-based)

Microsoft Edge for Android

Microsoft MPEG-2 Video Extension

Microsoft Office

Microsoft Office Access

Microsoft Office Excel

Microsoft Office SharePoint

Microsoft Office Visio

Microsoft Office Word

Microsoft Windows Codecs Library

Microsoft Windows DNS

Visual Studio

Windows Ancillary Function Driver for WinSock

Windows Authenticode

Windows Bind Filter Driver

Windows BitLocker

Windows Common Log File System Driver

Windows Event Tracing

Windows Installer

Windows Kernel

Windows Key Storage Provider

Windows MSHTML Platform

Windows Print Spooler Components

Windows Redirected Drive Buffering

Windows Scripting

Windows SMB

Windows Storage

Windows Subsystem for Linux

Windows TDX.sys

Windows Update

Windows Win32K

Windows WLAN Auto Config Service

Windows WLAN Service

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

ترقية ورفع الصلاحيات

تجاوز السياسات

الكشف والإفصاح عن المعلومات

تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد

الإجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Sep

* تدعم المنتجات التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.