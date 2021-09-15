الإحصائي الخليجي: ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.1% خلال يونيو 2021

أشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت ارتفاعًا في مستوى أسعارها بنسبة 4.1% في شهر يونيو 2120م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شهدت مجموعة النقل ارتفاعًا بنسبة 16.4%، ومجموعة التبغ 8.9%، ومجموعة الاتصالات 8.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 6.0%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 75.%، وكلا من مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية ومجموعة الثقافة والترفيه 5.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 73.%، ومجموعة الملابس والأحذية 3.0%، ومجموعة الصحة 2.1%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة التعليم بنسبة -44.%، ومجموعة السكن -42.%.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر يونيو 2120م فقد ساهمت مجموعة النقل بنسبة 2.0 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم الخليجي البالغ 4.1%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0 نقطة مئوية، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.5 نقطة مئوية، وكلًا من مجموعة الأثاث ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 40. نقطة مئوية لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 نقطة مئوية، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.2 نقطة مئوية، ومجموعة الملابس والأحذية لكل منهم، في المقابل ساهمت مجموعة السكن بمساهمة سالبة بلغت -60. نقطة مئوية، ومجموعة التعليم بنسبة -20. نقطة مئوية، فيما لم تسجل مجموعة التبغ ومجموعة الصحة أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر يونيو 2021م فقد ساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 83. نقطة مئوية، فيما ساهمت بقية الدول الأعضاء بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعًا طفيفًا في مستوى أسعارها بنسبة 10.% في شهر يونيو 2120م مقارنة مع الشهر السابق، وعن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة النقل بنسبة 41.%، ومجموعة الأغذية 0.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.3%، في المقابل انخفضت الأسعار في كلا من مجموعة التبغ ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -0.5% لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية -0.4%، ومجموعة السكن -0.3%. وكلًا من مجموعة الأثاث ومجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات بنسبة -0.1% لكل منهم، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة ومجموعة التعليم عند مستوياتها السابقة.