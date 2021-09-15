أعلن برنامج حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط، اضغط هنا».

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع الخميس، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبحسب البرنامج، فإن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليارات ريال منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة متوسط دعم الأسرة الواحدة.