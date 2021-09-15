سحب 70 عينة يوميا للتأكد من سلامة مياه زمزم في الحافظات داخل المسجد الحرام

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوفير (250) حافظة ماء زمزم، تم توزيعها داخل المسجد الحرام، يفحص ماء زمزم فيها، من خلال أخذ (70) عينة يومياً للتأكد من سلامتها.

حيث أوضح سعادة وكيل الرئيس العام لشؤون الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.

أن وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في المسجد الحرام قامت بتوزيع الحافظات داخل المسجد الحرام، وفق جميع الإجراءات الاحترازية، وأنه يتم تعبئة الحافظات في المجمعات المخصصة، والمهيئة لذلك.

وأكد الجابري تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على جميع أعضاء فريق العمل البالغ عددهم (1077) شخصا، منهم (940) و (112) مراقبا، و(25) مشرفا، موزعين على مدار الأربع وعشرين ساعة.

وقال الجابري فيما يخص الكاسات المستخدمة، يتم التخلص منها فوراً، وسط الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام، والتي تطبقها وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في المسجد الحرام، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

ورفع الجابري شكره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على حرصه ورعايته ومتابعته، لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) في خدمة ضيوف الرحمن.