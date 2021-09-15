محافظ حفر الباطن: تذليل أي عقبات تعترض رجال الأعمال للاستثمار والتنمية

رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، حفل اللقاء السنوي المفتوح لرجال الأعمال لعام 2021 م بغرفة حفرالباطن بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بحضور رجال وسيدات الأعمال في المحافظة من مختلف القطاعات التجارية والصناعية والمشتركين بالغرفة.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري بسمو المحافظ، وتحدث عن الدور الفعّال لرجال الأعمال وإسهاماتهم الفاعلة بدعم العديد من البرامج التي تخدم المحافظة.

لافتاً الانتباه إلى أن الغرفة تشهد نشاطاً مكثفاً يعكس طموحات مجلس الإدارة والقطاع الخاص في المحافظة لتطوير بيئة الاستثمار وإثرائها وتوسيع أنشطتها الفاعلة في شتى المجالات وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم الغير محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.

وأبان المطيري أن الإنجازات التي حققتها غرفة حفر الباطن من تدريب وتأهيل 2000 شاب وشابة وتأهيلهم لسوق العمل وتنظيم العديد من الفعاليات، تجاوزت في مجملها 150 فعالية ما بين ورشة عمل ودورة تدريبية.

إضافة إلى إسهام الغرفة بتأسيس جمعية الثروة الحيوانية كأول جمعية تعاونية متخصصة في الثروة الحيوانية في المنطقة الشرقية، وإعداد دراسة جدوى متكاملة لإقامة مصنع إسمنت بمحافظة حفرالباطن، ودعم المحافل الوطنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية في المحافظة.

ونوّه سمو محافظ حفرالباطن خلال اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم واهتمام وتطوير للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات للمملكة.

مؤكداً دور الغرفة ورجال الأعمال في دفع عجلة التنمية في محافظة حفرالباطن من الجانب الاقتصادي من خلال الفرص الاستثمارية نظراً لما تتمتع به المحافظة من مزايا وروافد اقتصادية متنوعة جاذبة للاستثمار يجب استغلالها.

واستمع سموه لمداخلات رجال الأعمال ومقترحاتهم التي يتطلعون أن تسهم في عملية التنمية وتنوع الاستثمارات بالمحافظة، مبدياً سموه جاهزية المحافظة لتذليل أي عقبات تعترض رجال الأعمال للاستثمار وتنمية المحافظة من خلال التنسيق والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفي ختام اللقاء كرّم سمو محافظ حفرالباطن عددًا من اللجان القطاعية المتميزة في غرفة حفرالباطن.