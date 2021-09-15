إحصائيات سلبية لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

استهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا، بخسارة مدوية على ملعبه كامب نو أمام بايرن ميونخ الألماني (3-0).

لم يسدد لاعبو البرسا أي كرة بين العارضتين، والقائم طوال المباراة، وذلك للمرة الأولى طوال مشوار الفريق الكاتالوني في تاريخه بـ”التشامبيونز ليغ”.

ويعكس الأمر تفوق لاعبو بايرن، والعجز الهجومي للبرسا في المباراة، وافتقاده للغيابات في خط الهجوم، وبعد رحيل أبرز نجومه وهدافه التاريخي ليونيل ميسي الصيف الماضي صوب باريس سان جيرمان.

وسدد برشلونة خارج المرمى خمس مرات، مقابل 17 لبايرن ميونخ، الذي سدد لاعبوه 7 تسديدات داخل الخشبات الثلاثة لمرمى تير شتيغن، منها ثلاثة أهداف.

كما أن برشلونة لم يخسر أولى مبارياته في “التشامبيونز ليغ” منذ نحو 24 عاماً، حين سقط أمام نيوكاسل في سبتمبر 1997 بنتيجة (3-2)، علماً بأنه لم يفز أي فريق بلقب “التشامبيونز ليغ” بعد خسارته لمباراته الأولى في المسابقة.

وأيضاً تعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها برشلونة الذي يقوده المدرب الهولندي رونالد كومان ثلاث مرات متتالية على ملعبه، ليستهل البطولة بكل شيء ومحبط لجماهيره.