رياح محملة بالغبار وأمطار على هذه المناطق

أعلن المركز الوطني للارصاد عن مجموعة من التنبيهات المتقدمة،التي تفيد بهبوب رياح محملة بالأتربة على منطقة المدينة المنورة و مكة المكرمة، وهطول أمطار على منطقة عسير .

وهطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات المندق، وبلجرشي، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والقرى، وبني حسن، والحجرة والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.