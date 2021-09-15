هجوم إلكتروني كبير على موقع لجنة الانتخابات الألمانية

كشفت تقارير صحافية تعرض موقع مدير لجنة الانتخابات الاتحادية في ألمانيا، لهجوم إلكتروني، في نهاية أغسطس الماضي.

وأورد موقع “بزينس انسايدر” استهداف الموقع الذي تُنْشَر عليه نتائج الانتخابات الرسمية، بسيل من الاستفسارات، وأشارت الصحيفة إلى أن خوادمه انهارت تحت ضغط البيانات، وتعذر الوصول إليه في الأثناء.

واكتفى متحدث في رد حول الموضوع بالقول إن “الموقع الإلكتروني لمدير الانتخابات الاتحادية لم يكن متاحاً في نهاية الشهر الماضي إلا بشكل مقيد لدقائق قليلة بسبب عطل”.

وأضاف أن “إعلام الرأي العام عبر موقع رئيس الانتخابات الاتحادية كان ولا يزال مضموناً”، ولم يتحدث عن الملابسات التي أدت إلى العطل.

وذكرت “بزينس انسايدر” استناداً إلى دوائر حكومية أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات الضرورية للانتخابات لم تتأثر، مشيرة إلى بناء نظام حماية متدرج بعمق حول الخوادم ذات الصلة.