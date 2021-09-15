التعليم: تخصيص بريد إلكتروني للاستفسار عن آلية تطبيق الخطة الدراسية المطورة لعام 1443

خصصت وزارة التعليم بريدا إلكترونيا للإجابة على الاستفسارات عن آلية تطبيق الخطط الدراسية المطورة لعام ١٤٤٣

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات

وقال التعميم: ” نظرا للاستعداد المبكر لتنفيذ الخطة المطورة وفق نظام الفصول الدراسية الثلاثة والمعتمدة بقرار معالي وزير التعليم المتضمن تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدءًا

من العام الدراسي 1443 والعمل بدليل الخطط الدراسية المطورة

نرجو إرسال أية أسئلة عن كيفية تقسيم دروس الكتب الدراسية وفق الفصول الدراسية الثلاثة على البريد الإلكتروني المخصص لذلك ( cle (amoe.gov.sa )

وأجابت وزارة التعليم على العديد من الاستفسارات وفق كل مرحلة دراسية، وقامت بتوزيع رابط الاستجابة السريع (QR) لإعادة توزيع

الوحدات الدراسية في المناهج وفق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على جميع إدارات التعليم