قرابة 425 ألف وفاة بـ #كورونا في إيران

أودى فيروس كورونا، بحياة أكثر من 424900 شخص في جميع أنحاء إيران إلى الآن منذ تفشي كورونا.

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات منذ بداية تفشي كورونا: في طهران 99816 شخصًا، وفي خراسان رضوي 34075 شخصًا، وفي اصفهان 28060 شخصا، وفي خوزستان 26051 شخصا، وفي فارس 15249 شخصا.

وفي أذربيجان الشرقية 15143 شخصا، وفي أذربيجان الغربية 14978 شخصا، وفي كيلان 14780 شخصا، وفي لرستان 14425 شخصًا، وفي ألبرز 12423 شخصًا، وفي سيستان وبلوشستان 12215 شخصًا.

وفي قم 11720 شخصا، وفي كرمان 11162 شخصا، وفي همدان 8073 شخصا، وفي مركزي 7828 شخصا.

وفي كرمانشاه 7429 شخصا، وفي كردستان 6662 شخصا، وفي سمنان 5960 شخصا، وفي خراسان الشمالية 5514 شخصًا، وفي أردبيل 5380 شخصا، وفي خراسان الجنوبية 3756 شخصًا.

وأعلن مدير مستشفى لواساني في طهران أن العدد الفعلي للوفيات ضعف ما تعلنه وزارة الصحة رسمياً.

فيما قال أخصائي العناية المركزة بمستشفى مسيح دانشوري إن العدد الفعلي للوفيات أربعة أضعاف ما تعلنه وزارة الصحة، وهو أمر غير مستبعد بناءً على الوضع الحالي.

وأعلنت جامعة كرمنشاه الطبية أن عدد وفيات كورونا في المحافظة 20 شخصا ليلة أمس، وهو أمر غير مسبوق في الموجة الجديدة.

وأما في أذربيجان الغربية، فقد تم إدخال 2213 مريضًا يعانون من كورونا إلى المستشفى، و 328 في وحدة العناية المركزة و 74 تحت جهاز التنفس الصناعي في الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 28 مريضًا.