صاحب فيديو “المعلم المخمور” يخرج عن صمته: تمثيلي فقط في حصة نشاط.. وقبل عامين

خرج المستشار سالم بكيش عن صمته ورد على واقعة ظهوره في أحد مقاطع الفيديو التي اثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعية في المملكة.

وكان متابعون قد تداولوا مقطع فيديو ظهر فيه “معلم مخمور” مع طلابه داخل الفصل وهو ما اعتبره كثيرون خرقاً واضحا لكل الاخلاقيات التعليمية للمعلم الذي يعتبر قدوة لطلابه.

وفي تعليقه على المقطع المتداول قال المعلم سالم بكيش في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر : لكل من شاهد الفيديو.. أؤكد للجميع أنه مقطع تمثيلي نُفذ في إحدى حصص النشاط لإيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب وذلك قبل عامين تقريباً ، والآن أنا معلم متقاعد ومتفرغ لهوايتي في التمثيل والإخراج والتي عشقتها منذ الصغر وأعتز بمسيرة الـ ٣٣ عاماً التي قضيتها في أنبل رسالة عرفتها البشرية.