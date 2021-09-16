مسؤول حزبي سوداني لـ”حمدوك”: شعبك يموت.. الوضع طاحن.. إفعل شيئاً

انتقد مسؤول حزبي سوداني الأوضاع المعيشية الطاحنة في #السودان، مؤكدا أن الشعب السوداني برمته أصبح يتضور جوعاً من السياسات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها.

وفي رسالة وجهها عثمان صلاح رئيس حزب الإصلاح الوطني السوداني لرئيس الوزراء السوداني #عبد الله_حمدوك قال أن الرقابة غائبة تماما وأن الفوضى موجودة في كثير من مناحي الحياة وأن التجار بالأسواق يفعلون مايشاؤون بالمواطنين، حيث يضعون الأسعار وعلى مزاجهم الشخصي ، مطالبا حمدوك بضرورة التحرك الفوري لرفع كاهل المعاناة الصعبة عن الشعب.

يأتي ذلك عشية انضمام حزبه “الإصلاح الوطني” لتحالف كيانات الوسط، حيث أكد صلاح لدي لقاءه بالأمين العام لتحالف كيانات الوسط غاندي إبراهيم وقوف الحزب صفا واحدا مع التحالف من أجل تعديل اتفاقية سلام جوبا خاصة فيما يتعلق بالمسارات.

وأكد أن ما تم توقيعه باسم مسارات الوسط والشمال والشرق صاحبه خلل كبير يتطلب إعادة النظر فيه وهو ما قد يؤدي إلي زيادة رقعة الغبن والإحساس بالظلم معلنا وقوفهم مع التحالف في رؤيته للدفاع عن حقوق إنسان الوسط خاصة فيما يتعلق بقسمة الثروة والسلطة.

مؤكدا انضمام الحزب للتحالف وتسخير كافة إمكانياته لخدمة خط التحالف وذلك ضمن حراك تحالف كيانات الوسط من أجل تكوين جبهة عريضة مع كافة الأجسام والتنظيمات والكيانات المتحفظة علي اتفاقية سلام جوبا.