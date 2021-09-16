أسعار #النفط اليوم.. #برنت عند 75.47 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما سجلت مكاسب كبيرة الأربعاء، بدعم من بيانات المخزونات الأمريكية الإيجابية.

وأظهرت بيانات المخزونات في الولايات المتحدة تراجعًا حادًا في الأسبوع الماضي بمقدار 6.4 مليون برميل، كما هبطت مخزونات البنزين 1.9 مليون برميل، إذ أن مصافي تكرير الخام في خليج المكسيك الأمريكي لا تزال تتعافى من تداعيات إعصار “إيدا”.

وأوضحت “إيه إن زد” في مذكرة نقلتها “رويترز” أنه تم الكشف عن بيانات المخزونات بعد تصريحات من وكالة الطاقة الدولية بأن المعروض المفقود من خليج المكسيك سوف يعوض الزيادة من جانب “أوبك”.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر عند 75.47 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر مسجلة 72.60 دولار للبرميل.