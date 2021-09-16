إصابات #كورونا العالمية تتجاوز227 مليون والوفيات 4.7 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، ارتفاع عدد الإصابات إلى 227 مليوناً و268 ألفا و290 إصابة، حتى الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و673 ألفا و652 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 203 ملايين و970 ألفا و323 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

تسجيل 4826 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ 24 الماضية 73 وفاة و4826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة وصل إلى 4.618.040 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 130.100 حالة وفاة.

الصين تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 80 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 95.493 حالة.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أن إجمالي الوفيات استقر عند 4363 حالة دون تسجيل وفيات جديدة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 89.980 حالة.

بريطانيا تسجل 30,597 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت بريطانيا 30,597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و201 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7,312,683 فيما بلغت حصيلة الوفيات 134,647.

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎141,644‎‏ إصابة جديدة و‎‏ ‏‎2000‎‏‎‏ وفاة بفيروس كورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎141,644‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏و ‏‎‏‎‏‎2000‎‏‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎41,426,425‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎662,620‎‏.‏